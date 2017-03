La neu arriba a casa nostra. 3 llevaneus de la #Dipta treballen per evitar afectacions del trànsit a carreteres de #ConcaBarbera i #BaixCamp pic.twitter.com/3nrnmONKAD — Diputació Tarragona (@Dipta_cat) March 4, 2017

Última imatge del radar. La cota de neu està al voltant dels 700 metres en general i pròxima als 1000 metres al Pirineu/Prepirineu #meteocat pic.twitter.com/5Xpxzp0tfk — Meteocat (@meteocat) 4 de març de 2017

El cim nevat de La Mola, vist des del barri de Ca n'Aurell de Terrassa. Foto: Joaquim Albalate

Les tempestes que han travessat el país han deixat paisatges emblanquinats a diferents punts de la geografia catalana. El paisatge ha quedat emblanquinat a pobles de la Conca de Barberà, de l'Alt Camp, del Baix Camp, del Vallès Occidental i d'Osona, entre altres. Per exemple, Meteoprades mostra com la neu ha deixat un paisatge de postal a diferents punts del Baix Camp. El Puig de Formigosa (991m), a Querol, ha registrat almenys 11 centímetres de neu. En aquests moments, hi ha tres màquines llevaneus treballant per evitar que hi hagi problemes a les carreteres de la demarcació.Està previst que aquest episodi de neu no es torni a repetir, ja que el front està creuant molt de pressa el territori. Les tempestes aniran esvaint-se durant el dia i apareixeran algunes clarianes. De cara a demà, poques novetats, el cel es mantindrà força inestable, amb alguns núvols, però no s'esperen precipitacions i les temperatures s'aniran recuperant a poc a poc.Meteoprades mostra com la neu ha deixat un paisatge de postal a diferents punts del Baix Camp.

