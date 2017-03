Un camió que transportava mercaderies no perilloses ha bolcat aquest matí, minuts abans de les 7.00 hores, a la carretera N-340 a Amposta, segons ha confirmat el Servei d'Emergències Mèdiques. L’accident ha tingut lloc al punt quilomètric 1.080, a l’altura del polígon de l'Oriola, i a conseqüencia el conductor del vehicle de gran tonatge, un home de 60 anys, ha hagut de ser atès pel SEM, que ha enviat al lloc dels fets dues ambulàncies. Amb tot, es tractava de ferides lleus i després de rebre assistència mèdica in situ no ha estat necessari traslladar-lo a cap centre hospitalari.

