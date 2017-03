Crema d'una de les falles de l'any passat. Foto: Ajuntament de València

La presidenta de la Falla del Mercat Central de València, Carmen de Rosa, ha presentat la seva dimissió irrevocable després que els seus companys hagin acordat nomenar faller d'honor a la Fundación Francisco Franco. La renúncia de De Rosa és la seva manera de demostrar el seu total desacord amb la decisió de la resta de membres de la comissió que fins ara presidia.L’Ajuntament de València també s'oposa a la proposta de la Falla del Mercat d’honorar la Fundación Francisco Franco. El regidor de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera, Pere Fuset, considera "intolerable" vincular les Falles amb l’exaltació del franquisme i ha confiat que la majoria dels fallers evitaran el nomenament, que teòricament s'hauria de ratificar durant la junta directiva de dimarts vinent. Fuset apel·la a la "maduresa democràtica" dels membres de la comissió i confia que la proposta no prosperarà.Ara bé, l'Ajuntament ja ha avisat que si la comissió fallera no rectifica i acaba nomenant la Fundación Francisco Franco fallera d'honor estudiarà quines mesures emprèn. Entre les possibles conseqüències que podria tenir per a la colla, el consistori no descarta retirar-li les subvencions.

