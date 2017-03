Artur Mas, en una imatge d'arxiu. Foto: Twitter @Pdemocratacat

L'ex-president de la Generalitat, Artur Mas, creu que Catalunya disposa de tots els elements necessaris per convertir-se en la "Dinamarca del Mediterrani". En un acte a la Facultat de Dret de la Universitat de Harvard, als Estats Units, el també líder del PDeCAT ha reiterat que, si l'Estat fa una proposta a Catalunya, s'haurà d'incorporar al referèdum d'independència perquè els ciutadans la puguin valorar. “Seria molt intel·ligent que l’Estat fes una proposta en positiu i la votéssim juntament amb la independència en referèndum”, ha defensat.En una conversa oberta amb l'ex-ministre d'Afers Estratègics del Brasil, Roberto Mangabeira Unger, Mas ha defensat davant d'un auditori de més de 200 persones la necessitat de construir un país "amb ocupació de qualitat, atur baix, salaris alts, una economia oberta, un estat del benestar robust i sostenible, i una democràcia de qualitat". Els ingredients necessaris, segons ell, per convertir Catalunya en un estat a l'altura dels països nòrdics.Per arribar a aquesta fita, Mas ha tornat a defensar el referèndum com a única via i ha convidat el govern espanyol a fer una proposta "en positiu" que els catalans puguin votar al costat de la independència. En aquest sentit, l'ex-cap de l'executiu ha emplaçat l'Estat a encarar la demanda catalana en tres passos: "Primer que permetin el referèndum, després que acceptin el resultat i, finalment, si guanya la majoria a favor de la independència, acordem en una taula els termes de la creació del nou Estat".L'ex-president també ha insistit que una eventual República Catalana voldria formar part de la Unió Europea i ha defensat que el procés català pot ajudar a "canviar Europa, que ha esdevingut una gran estructura molt burocràtica". "La UE és massa gran pels problemes petits i massa petita pels problemes grans", ha advertit Mas, que ha defensat una Europa "preocupada per la solidaritat, el comerç i la integració entre països".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)