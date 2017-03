, la capçalera deal Bages i Moianès, inaugurarà el proper dimarts, de 7 a 9 del vespre, les seves noves oficines als baixos del carrer Cap del Rec, 18, de Manresa, al Centre Històric. D'aquesta manera, el diari digital degà del Bages guanyarà presència física al carrer i aplegarà en un mateix centre de treball la redacció i el departament comercial. L'administració continuarà, com fins ara, en un despatx de la plaça Sant Ignasi.El proper 23 d'abril, diada de Sant Jordi,complirà 8 anys oferint la informació del Bages, inicialment, i del Bages i el Moianès, des que es va crear la nova comarca. Amb l'estrena de la nova seu periodística i comercial,fa un nou pas endavant per aconseguir una millor coordinació entre els seus redactors i ser més a prop de la notícia.No és casual, tampoc, que les noves oficines des'estableixin al Centre Històric, concretament al Barri Antic. L'aposta del diari per al desenvolupament urbanístic i comercial del cor de la ciutat ha estat clara des de la seva creació, el 2009, amb articles i reportatges sobre aquesta zona destacant la necessitat de vertebrar-la socialment i econòmica perquè es converteixi en el nus que lliga tots els barris de la ciutat.Les noves oficines tenen, en total, 77 metres quadrats i estan dividides en un despatx per a reunions i un espai comú de redacció i zona comercial on hi ha una petita àrea de cafè i un mural de l'entrada històrica de Manresa pintat per l'artista local Susanna Ayala.i la resta de capçaleres territorials i temàtiques del diari també establiran el seu lloc de treball en aquestes oficines quan l'actualitat els porti a la capital del Bages.Aquest espai també servirà en el futur com a aula de formació interna o per a xerrades de petit format sobre temes molt específics del periodisme digital i de dades.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)