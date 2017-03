Roger Tugas

El Congrés i deu cambres autonòmiques permeten l'aprovació de proposicions de llei per lectura única si el ple hi dona suport | JxSí ja ha esmenat l'error inicial de la iniciativa i ara espera constituir aviat la ponència conjunta per a la reforma que ha de permetre l'aprovació exprés de la llei de transitorietat