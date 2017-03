Xavier Domènech, a l'acte amb els ex-dirigents del PSUC Foto: Europa Press

Veus del PSUC han reaparegut aquest divendres per apadrinar el nou partit que els "comuns" presentaran el 8 d'abril. Tal i com va avançar NacióDigital , han presentat un manifest en què s'explicita el suport al nou partit i que està signat per fins a 200 ex-dirigents i militants de la formació, així com membres de CCOO i altres organitzacions polítiques i socials de l'esquerra antifranquista. En l'acte a la UB en el qual hi ha participat el líder d'En Comú Podem, Xavier Domènech, els representants del vell PSUC han demanat als "comuns" que no cometin els mateixos errors que ells i han celebrat que hagin estat capaços de teixir un projecte conjunt."Han fet tot el possible perquè no ens associéssim i ens hem associat i hem defensat les institucions lliures", ha assegurat l'historiador i membre del PSUC Ricard Vinyals. L'activista Laura Tremosa, per la seva banda, ha fet una petició al nou subjecte polític: "No caigueu en els mateixos errors que vam cometre nosaltres". El sindicalista de CCOO i membre de l'Associació d'Expresos del Franquisme Carles Vallejo ha afegit que no es poden "permetre la nostàlgia" i ha apostat pel projecte dels "comuns", un projecte que ha assegurat que és de llibertat i justícia social.Domènech ha agraït el manifest i s'ha compromès a construir, amb el nou partit, "una esperança possible". A l'acte també han assistit l'eurodiputat d'ICV, Ernest Urtasun, i el líder d'EUiA, Joan Josep Nuet. Davant d'ells, el líder d'En Comú Podem ha recordat la tasca dels qui van lluitar contra el franquisme durant 40 anys. "No només vau resistir, sinó que vau desafiar la negra nit del franquisme", ha insistit. I ha afegit que aquells qui van lluitar contra el franquisme són els reconstructors de la raó democràtica del país: "Us devem les llibertats, socials polítiques i nacionals". S'ha compromès, en aquest sentit, a recollir el seu llegat per convertir-lo "en una nova promesa de futur".Els firmants del text fan una crida a participar en la gestació del nou partit dels "comuns", una confluència que consideren que "connecta amb l'esperit de la lluita" contra el franquisme. Els ex-militants del PSUC i d'altres organitzacions progressistes consideren que és el moment de "reforçar" i "ampliar" l'espai polític encapçalat per l'alcaldessa de Barcelona. "La renovació de les idees i de les pràctiques polítiques ens han aportat un nou horitzó, hem iniciat un procés de transformació mitjançant l’empoderament de la societat respecte de l’Estat", exposa el manifest, que qualifica d'"esperança" la iniciativa política dels "comuns". "Construirem un projecte de país, una alternativa mobilitzadora", expressa el document.En el llistat de signants del text hi figuren l'ex-conseller Francesc Baltasar, l'ex-regidora de Barcelona i ex-diputada Eulàlia Vintró, l'ex-diputat Lluís Medir, l'historiador Andreu Mayayo, l'urbanista Jordi Borja, el metge Joan-Ramon Laporte o la doctora en dret penal Mercedes García Arán. També en són firmants Antoni Lucchetti, Víctor Ríos, Dolors Comas Argemí, José Luis Martín Ramos, Antoni Montserrat i Carles Prieto, entre d'altres.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)