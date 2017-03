L’eurodiputat Josep Maria Terricabras (ERC) ha assegurat avui que “el Brexit és un problema, fins i tot un perill, però alhora és una oportunitat que s’ha d’aprofitar”. Ho ha dit en el transcurs del primer debat del cicle “Europa i el món: una mirada des del Parlament Europeu”, organitzat pel Cidob i l’Oficina de Barcelona de l’Eurocambra. Terricabras ha mantingut un diàleg amb l’analista del Cidob Pol Morillas, que ha estat conduït per la periodista Carme Colomina.Terricabras presideix el grup Aliança Lliure Europea i és vicepresident primer de l’intergrup més ampli que l’ALE forma amb els Verds. També és membre de la comissió de dotze eurodiputats que presideix el liberal belga Gui Verhofstadt, que farà un seguiment del Brexit i estudiarà els nous vincles entre la UE i el Regne Unit. Aquest divendres ha explicat com es viu l’inici del Brexit des del cor de les institucions comunitàries.Fa pocs dies, el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va exposar els cinc escenaris per a Europa: que la UE sigui només un mercat únic, continuar igual, una Unió a diferents velocitats, avençar tots a una velocitat intentant plantejar noves àrees de delegació a Brussel·les i avençar decidits cap als Estats units d’Europa. Terricabras ha volgut deixar molt clar que des de l’europeisme, “només són acceptables les dues darreres opcions”.Així que la primera ministra britànica, Theresa May, engegui el procés de sortida amb la invocació de l’article 50, començaran les negociacions per gestionar la sortida. El Consell Europeu, que reuneix els caps de govern, serà convocat tot seguit. Però abans, el Parlament Europeu vol fixar la seva posició. L’anomenat G-4, que aplega els quatre grups compromesos amb la construcció europea (PPE, PSE, el grup liberal i Verds/Aliança Lliure Europea) ja treballa en un document que vol fer públic properament.De les quatre llibertats de circulació vinculades a la UE, de persones, serveis, capitals i mercaderies, Terricabras ha criticat que el Regne Unit les accepta totes, tret de la de persones, cosa que no es pot admetre. El parlamentari europeu ha dit que en les negociacions amb Londres, que seran molt complexes, s’ha d’actuar sense cap esperit revengista però tampoc amb ingenuïtat: “El que no pot ser és que el Regne Unit obtingués de la UE unes condicions millors com a soci comercial que estan dins”.El diputat d’ERC ha reconegut la “serietat” dels britànics, “que convoquen referèndums i compleixen el seu mandat”. A la pregunta de si pot haver un altre referèndum per la independència d’Escòcia, ha dit que “no crec que la senyora May estigui per la labor en plenes negociacions per la sortida de la UE”, tot i que ha afirmat amb rotunditat que “la Unió acceptaria, oi tant, una Escòcia independent”.Pol Morillas ha coincidit amb Terricabras en què el Brexit pot permetre un replantejament de la UE i que cal donar la benvinguda al debat proposat per Juncker. Però ha advertit que les negociacions seran complicades, i que tenen un doble vessant, la gestió de la sortida i la de les futures relacions entre Londres i la UE. En aquest temps, cal estar atents al risc de divisió que es pot evidenciar entre els altres 27 socis.

