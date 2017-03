A l'home li constava una Ordre Europea de Detenció i Entrega expedida per la cort de Messina. Ha ingressat a la presó després de ser posat a disposició de l'Audiència Nacional espanyola a l'espera del requeriment d'extradició de la justícia italiana.



L'operació l'ha portat a terme la Unitat de Delinqüència i Crim Organitzat de la Comissaria Provincial de Lleida, així como el Grup de Localització de Fugitius Internacionals de la Comissaria General de Policia Judicial.

La policia espanyola ha detingut a Alcarràs (el Segrià) un home reclamat per les autoritats judicials italianes acusat d'assassinat. El fugitiu hauria aconseguit esquivar la pressió policial a Romania i la República Txeca i finalment ha estat localitzat a Alcarràs, on vivia actualment. Se l'acusa d'haver participat en una brutal pallissa, juntament amb un còmplice, on va morir una persona.

