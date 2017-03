Tenir una carpa a la plaça Catalunya costa 123.000 euros. És el preu que Samsung ha pagat a l'Ajuntament de Barcelona per disposar d'un estand al centre de la capital catalana coincidint amb el Mobile World Congress (MWC) , segons fonts municipals. La instal·lació té 209 metres quadrats, i s'hi està del 24 de febrer fins a aquest diumenge, període que inclou el muntatge i el desmuntatge.L'Ajuntament ha detallat que 81.000 euros són en concepte de l'ocupació de la via pública i 42.187,50 per compensar l'ús excepcional del paisatge urbà. Aquests últims diners es destinaran a millores paisatgístiques a la ciutat. L'import d'aquest any dobla el que la companyia tecnològica va assumir l'any passat per una carpa d'uns 90 metres quadrats més. El motiu és que també ha pagat per la superfície extra que s'ocupa pel muntatge i desmuntatge de l'estand.Segons el consistori, l'estand de Samsung s'autoritza "perquè es visualitzi el que es fa al congrés i poder-lo apropar a la ciutadania", ha explicat l'Ajuntament. Ressalta que les ocupacions puntuals d'aquest tipus són "habituals" a la ciutat i s'han produït anteriorment: l'any passat, quan ja governava Ada Colau, es va concedir el permís a Samsung a la plaça Catalunya, i en l'anterior, amb govern de Xavier Trias, a Huawei. Anys abans Samsung també n'havia tingut.Colau ha continuat autoritzant els estands del Mobile a la plaça Catalunya, però no la pista de gel que hi instal·laven per Nadal els eixos comercials, agrupats en la Fundació Barcelona Comerç. El consistori ha subratllat que la carpa de Samsung té 209 metres quadrats i s'hi està 10 dies, entre l'obertura al públic i muntar-desmuntar, i la pista de gel, 3.200 metres quadrats i un mes i mig d'activitat.L'Ajuntament ha explicat que el 2015 va decidir no donar continuïtat a la pista de gel i substituir-la per activitats lúdiques i culturals especialment dirigides als infants, amb "la idea de recuperar un espai públic emblemàtic per a tothom", i en considerar que la pista "no és coherent amb el missatge de ciutat fortament arrelada al Mediterrani". Dos anys després de la decisió, el consistori ha destacat que les famílies i els nens "han guanyat activitats molt variades i gratuïtes, tant al centre com als barris".En el mandat passat es van signar altres convenis per ocupacions de la via pública tampoc exempts de polèmica, especialment la samarreta del Barça que va vestir l'estàtua de Colom durant més de dues setmanes el 2013. La iniciativa formava part d'una campanya publicitària de Nike, la qual va aportar a la ciutat uns 94.000 euros per l'impacte paisatgístic. Un altre exemple: es va autoritzar una exposició de cotxes de la Fórmula 1 als Jardinets de Gràcia.

