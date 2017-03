El líder d'En Comú Podem, Xavier Domènech Foto: Europa Press

El líder de Podem, Albano Dante Fachin, ha plantat aquesta setmana un pols a la resta d'actors que participen en la construcció del nou partit dels "comuns". I ho ha fet posant sobre la taula dues vies contradictòries. Dimarts, en un comunicat, va anunciar que el dilluns engegarà tota la maquinària perquè les bases de la formació lila decideixin si participen o no en la fundació del nou partit que abanderen Ada Colau i Xavier Domènech. El motiu: considera que la llista de consens que està forjant el líder d'En Comú Podem s'està fent en base a "quotes de partit" i que, a més, s'està "limitant" la participació. Tres dies després, tal com ha avançat Europa Press, amenaça de fer una llista pròpia -fet que implica, necessàriament, participar en l'assemblea fundacional. El nucli impulsor del nou partit ha optat per treure-li ferro i Domènech ha defensat, no només que la seva llista és "irreprotxable democràticament", sinó que, de fet, espera poder comptar amb el propi Fachin.Fonts de Podem asseguren que Fachin no està fent cap intent real de fer una llista. I, de fet, a hores d'ara tots els actors de la confluència donen per fet que Podem no es farà enrere i participarà en la confluència. Sobretot perquè el propi Pablo Iglesias ja ha assumit que el nou partit serà el seu interlocutor a Catalunya. Així doncs, els "comuns" interpreten que, en realitat, Fachin busca marcar perfil i tenir capacitat de negociació perquè Podem es visualitzi a la nova formació. De fet, la votació del nom del nou partit i de la direcció es farà tant de forma telemàtica com presencial, mentre que l'ideari només es votarà in situ durant l'assemblea que es celebrarà el 8 d'abril al Pavelló de la Vall d'Hebron.Però el que realment vol el líder de Podem és que els seus 45.000 inscrits puguin participar en aquesta tria. És una manera d'assegurar-se pes en la nova militància que s'haurà de crear a partir del naixement del nou partit. Per ara, està previst que votin les persones que estan registrades a la plataforma "Un país en Comú" i no el cens de militants que tenen cadascun dels actors que confluiran. Registrar-se, ha insistit Domènech, "és molt fàcil".Davant les crítiques de Fachin, Domènech ha defensat la seva candidatura i ha argumentat que recollirà sensibilitats transversals de totes les organitzacions. Inclosa Podem, perquè la considera "clau". Però també persones que no militen a cap partit. Els "comuns" tenen clar que no pensen entrar en un xoc per molt que Fachin intenti forçar-ho. "Estic defensant una llista amb tots, també defenso que hi sigui la gent de Podem", ha insistit Domènech aquest divendres. Amb tot, ha recordat que qualsevol inscrit a la plataforma "Un país en comú" pot presentar-se individualment o en llista i que té temps per fer-ho fins a finals de març.

