El Fons Català de Cooperació , després de quatre dies d'estada a Grècia, ha constatat que l'"emergència ja no és a les costes". La delegació –formada entre altres per Meritxell Budó, alcaldessa de la Garriga i presidenta de l'entitat així com Mercè Conesa, alcaldessa de Sant Cugat i presidenta de la Diputació de Barcelona- va ser aquest dijous a la ciutat de Tessalònica procedent de l'illa de Lesbos.Elpida Home és una antiga fàbrica tèxtil a les afores de Tessalònica, que va quedar abandonada, fins que fa un any va obrir com a centre de refugiats. Aquesta ha estat una de les parades de la delegació del Fons Català de Cooperació, en el seu quart dia de viatge. De mica en mica, refugiats de Lesbos han estat traslladats a pisos i a centres d'acollida com aquest, un exemple de la cooperació entre Govern i ONG. Aquí les famílies disposen d'habitacions amplies, els nens fan classe, i s'hi fan diverses activitats. Les futures ajudes del Fons Català, podrien ara dirigir-se a aquestes persones.I és que després de quatre dies de viatge, la delegació del Fons Català ha constat que ara l'emergència ja no està a les costes on cada dia arriben menys barques, fruit del control costaner que fa Turquia. Qui ara necessita ajuda són centres com l'Open Cultural Center, on les famílies reben classes d'idiomes i els infants hi fan activitats culturals mentre altres refugiats ja viuen en pisos.La delegació també ha visitat el Ware House Help Refugees, un magatzem on es traslladen totes les donacions de roba, i on cooperants catalans que es dediquen a organitzar classificar i ordenar el material. El cert, però, és que ells mateixos demanen que en comptes roba s'enviïn diners i aliments.v

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)