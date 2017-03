El 4 de març de 1975 la reina Isabel II va nomenar Charles Chaplin cavaller de l'Ordre de l'Imperi Britànic, la màxima distinció que el Regne Unit pot oferir a un ciutadà civil. Chaplin va rebre amb emoció el nomenament, que reivindicava el llegat d'un cineasta i humorista cabdal per entendre l'evolució del segle XX. Amb obres como El Nen, Chaplin va caricaturitzar la seva època i va mofar-se del poder que conduïria Europa a una guerra sagnant.Nascut a Londres el 16 d'abril del 1889, va fer-se molt popular amb el seu personatge de Charlot a diverses pel·lícules de cinema mut. Equipat amb un barret de copa i el seu bigoti característic, radiografiava els convencionalismes de la seva època amb un humor àcid que encara aixeca somriures gairebé un segle després. Ara bé, el colofó a la seva carrera el va posar entre els anys trenta i quaranta, amb pel·lícules com El Gran Dictador o Temps Moderns.De fet, una de les escenes més recordades de Chaplin és la de l'actor britànic interpretant un succedani d'Adolf Hitler. A les imatges se'l veu jugant amb una bola del món al seu despatx vestit amb un uniforme molt semblant al dels nazis. Una obra crítica amb el dictador alemany que ja llavors va donar la volta al món i que s'ha llegit després com una demostració de la força de l'art i la cultura a l'hora de denunciar els excessos del poder.Al final de la seva carrera, va aprofundir en la seva faceta de guionista i productor. Després de marxar dels Estats Units, on es va instal·lar als anys quaranta i on va ser perseguit després pels seus suposats vincles amb el comunisme, va morir un dia de Nadal de 1977 en un petit poble de Suïssa.

