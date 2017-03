Oriol Junqueras i Cristóbal Montoro conversen abans que s'iniciï la reunió del consell de Política Fiscal i Financera. Foto: ACN

El consell de ministres ha aprovat aquest divendres la distribució d'11.935,80 milions d’euros de crèdits del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) corresponents als dos primers trimestre del 2017 entre les comunitats. 3.598,21 són per a Catalunya, el territori que més en rep. L’executiu de Rajoy també ha donat llum verda a un nou paquet de condicions addicionals per poder accedir al FLA el 2017 que tenen a veure amb la unitat de mercat, l’administració digital i l'ocupació pública.En concret, Catalunya rep 2.203,09 milions d’euros corresponents al primer trimestre del 2017, i 1.395,12 del segon. Supera Andalusia, el segon territori que rebrà més crèdit del FLA amb 2.238.56 milions d'euros. El País Valencià rep 1.978,95 milions, i les Illes Balears, 499. Fonts de l’executiu espanyol asseguren que aquestes noves condicions no tenen un rerefons polític.Algunes d'elles ja van ser aprovades al març del 2016 i implicaven l'adhesió a l'instrument de sostenibilitat de la despesa farmacèutica i sanitària, la signatura del protocol de col·laboració subscrit entre l'Estat i Farmaindústria, la connexió dels registres comptables amb la plataforma de factura electrònica (FACe), i condicions especifiques sobre l'acord de no disponibilitat en base a la llei d'estabilitat, i la signatura del conveni per a la prestació mútua de solucions bàsiques d'Administració electrònica.El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha destacat que la nova assignació del FLA demostra que "el govern d’Espanya ha estat sempre lleial a Catalunya i s'ha preocupat dels problemes de Catalunya i de resoldre els problemes de la gent de Catalunya. "Quan Catalunya tenia una dificultat per rebre liquiditat o contraure deute, és el govern qui ho ha fet, qui ha pagat per exemple els proveïdors, i ho seguirà fent, perquè el que ens importa és que la gent a Catalunya segueixi vivint bé i tenint els serveis públics que ha de tenir". Segons el portaveu del govern espanyol, aquesta és "l'actitud que el govern espanyol ha tingut des del 2011 i la que tindrà en el futur".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)