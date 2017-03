Munté ha remarcat que Tarradellas "simbolitza la capacitat de salvaguardar la institució de la Generalitat a l'exili", i per això mereixia commemorar el 40è aniversari, malgrat que el Govern només acostuma a celebrar els 25è i 50è aniversaris. A més l'executiu posa en marxa aquests actes amb la mirada posada en la comparació entre Tarradellas i la seva actuació en el retorn, amb el context actual "importantíssim que viu Catalunya". "Apel·lem al caràcter perseverant i determinant de Tarradellas, que va creure en tot moment en el retorn. Perseverança i determinació ferma, amb el convenciment que la justícia s'acabaria imposant. És un exemple perquè es conegui", ha sentenciat Munté.



La consellera, a més, ha remarcat que entre aquella època i l'actual "hi ha situacions que encara perduren". "Ja aleshores es parlava del problema català com es parla ara, així com el tarannà propi del mateix poble català". A més, per a Munté, "la determinació, la perseverança i la capacitat de diàleg del president Tarradellas forma part de ben segur del llegat importantíssim, és cabdal i forma part del repte que viu en aquests moments Catalunya".



A més de l'acte de Blanquerna, previst per al mes de maig, el Govern ha preparat tot un seguit d'esdeveniments per commemorar el retorn del president. El programa començarà el 20 de març amb l'obertura de la commemoració, amb la presència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el fill de Tarradellas, Josep Tarradellas i Macià. Per al 21 d'abril s'ha preparat una conferència sobre la "continuïtat i futur" del llegat del president.



Per al juny hi ha prevista la presentació del V volum de la biografia de Tarradellas, 'El retorn del president', i la inauguració d'una exposició sobre el president a Barcelona. A més, el monestir de Poblet acollirà el seminari sobre el retorn i el manteniment de la institució.



Per al 10 de juny, hi ha previst un acte en memòria de Tarradellas a Cervelló, localitat natal del president, coincidint amb el 29è aniversari de la seva mort, i el dia 24 del mateix mes s'hi celebraran actes d'agermanament entre el municipi on va néixer i la localitat francesa de Saint Martin-le-Beau, on va passar el seu exili. Cervelló també acollirà del 16 al 23 la "Setmana Tarradellas", amb diversos actes, presentacions de llibres i cinefòrums al voltant de la figura de Tarradellas. Per finalitzar, el 15 de gener de 2018, l'Ajuntament de Cervelló commemorarà el retorn del president a la seva localitat natal.