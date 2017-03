Els Amics de les Arts, estrelles del Festivalot 2017 Foto: ACN

El tercer Festivalot ha presentat aquest divendres la programació de l'edició 2017. Entre les propostes, destaca especialment l'actuació doble d' Els Amics de les Arts , amb la particularitat afegida que seran els infants els qui escolliran el repertori. Seran dos concerts al Teatre Municipal on, quan els infants hi entrin es trobaran amb un llistat de 25 cançons a escollir, d'on en sortiran les dotze més votades.Aquest concert "a la carta" és una de les novetats de la tercera edició del certamen, un festival de música familiar que se celebrarà a Girona el darrer cap de setmana de maig. Enguany, s'han programat més de 30 actuacions i activitats, que portaran a la ciutat noms com Dàmaris Gelabert , els Mainasons , Beth o el Quartet Mèlt . Els organitzadors, l'Ajuntament de Girona i la Diputació destaquen que el Festivalot ja està plenament consolidat i que permet obrir els ulls dels més menuts a la música.L'objectiu del certamen és torna a fer de la ciutat "un territori 100% musical i familiar", amb concerts repartits per set escenaris del municipi. A més, enguany, als ja habituals Teatre Municipal, la Mercè o plaça del Pallol, entre d'altres, s'hi incorpora també el cinema Truffaut, on diumenge s'hi oferiran diferents activitats i s'hi projectaran curts d'animació gratuïts. Les entrades per als concerts de pagament (a 9,90 euros) ja es poden comprar a través del web. Com sempre, el certamen oferirà una quinzena d'actuacions gratuïtes al llarg del cap de setmana.El Festivalot tornarà a editar un CD solidari amb un recull de cançons dels artistes programats. Tots els beneficis que es recullin es destinaran a l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya - Casa dels Xuclis. El tinent d'alcalde i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Carles Ribas, ha subratllat que el Festivalot "representa una aposta clara d'una ciutat que vol ser referent a nivell musical". Ribas ha assegurat, a més, que el festival "permet obrir els ulls dels més petits a la música".Amb un pressupost de 120.000 euros, el certamen genera un impacte econòmic per a la ciutat que en dobla la inversió (l'any passat, va ser de 280.066 euros). A més, any a any, també s'estén més arreu de Catalunya. A la darrera edició, el 63% del públic era de Girona ciutat o comarques, i la resta de Barcelona i arreu de Catalunya.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)