Dimitrios Papadimoulis, vicepresident del Parlament Europeu. Foto: ACN

El vicepresident del Parlament Europeu Dimitrios Papadimoulis aposta per una “solució política democràtica” per a Catalunya i per això aquest divendres ha signat el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum. En declaracions a l’ACN, Papadimoulis diu que cal obrir unes “negociacions” des d’una “mentalitat oberta” per trobar “solucions intel·ligents”, i recorda que “la gran majoria dels catalans volen un referèndum”. El vicepresident grec de l’Eurocambra defensa que “és important trobar un camí democràtic perquè el poble català pugui expressar la seva voluntat política” que sigui “acceptat” amb “obertura de mires des de l’estat espanyol”.Papadimoulis, el líder de Syriza al Parlament Europeu, és un dels 14 vicepresidents de la cambra, i el carrer electe europeu de més rang que, fins ara, ha fet pública la seva adhesió al manifest. En una conversa amb l’ACN, el grec diu que el debat sobre la independència de Catalunya “és principalment un tema intern polític” d’Espanya però que “si la majoria dels catalans volen un referèndum, seria útil trobar una manera d’expressar la seva voluntat política”.“És important trobar una solució política democràtica després, és clar, de negociacions amb el govern espanyol. Sense dividir, sinó intentant trobar solucions intel·ligents des de l’obertura de mires”, indica. Segons Papadimoulis, no es pot seguir en la “lluita contínua”. “Sóc un demòcrata i penso que quan hi ha problemes la millor manera de resoldre’ls és el diàleg i el procés democràtic”, puntualitza.El vicepresident del Parlament Europeu es va reunir dimarts amb el portaveu d’En Comú Podem, Xavier Domènech. Durant la seva estada a Brussel·les, Domènech va debatre amb vuit eurodiputats sobre la situació política a Catalunya i va plantejar-los la necessitat d’assolir un referèndum acordat. A més de Papadimoulis, Domènech es va trobar amb la presidenta dels Verds, Ska Keller, o l’eurodiputada portuguesa Marisa Matias, que també han firmat el manifest pel referèndum, així com també amb la vicepresidenta Ulrike Lunacek o diversos parlamentaris independents del grup socialdemòcrata.

