El cineasta Ventura Pons reobre a partir d’aquest divendres els mítics cinemes Albatros de València, tancats l’any 2010, oferint cinema europeu de reestrena en versió original subtitulada al català, donant continuïtat al model dels Cinemes Texas de Barcelona. La inauguració oficial serà aquest vespre amb l’estrena del seu darrer film, Sabates Grosses, en un acte que vol ser un homenatge a la ciutat.Dissabte començarà la programació regular, amb quatre sales i capacitat per unes 500 persones, en uns cinemes que han estat rebatejats com Albatexas. En declaracions a l’ACN, Ventura Pons s’ha mostrat molt il·lusionat amb el projecte remarcant que València “és la ciutat de l’alegria” i que ara després de molts anys “està creixent i s’ha de recuperar, també en cinema”.Pons ha fet esment amb el seu vincle amb la ciutat i les constants visites al País Valencià de la mà de Joan Monleón, Joan Fuster o Vicent Andrés Estellés. “Era una altra València, aquesta és la València que està creixent”, ha dit el director que ha fet incidència que a ell “des de petit, m’han ensenyat a estimar València”.Aquest vincle amb el territori l’ha traslladat amb els noms que ha escollit per a les sales de cinema, que han estat batejades amb els noms de Joan Monleón, Ovidi Montllor, l’actriu Lola Gaos i el cineasta Carles Mira.Els AlbaTexas comptaran amb molta presència de produccions valencianes i activitats com trobades amb gent del cinema, presentacions de curts i altres activitats. Ventura Pons s’ha mostrat convençut que l’èxit del model dels Texas a Barcelona es traslladarà a la capital del País Valencià, que per primera vegada comptarà amb uns cinemes amb versió original subtitulada al català. “A la gent no ens separen les llengües, ens separen les ideologies, les llengües són un vehicle de comunicació”, ha dit Pons.

