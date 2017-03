Amb l’Òscar a la Millor pel·lícula de parla no anglesa al sarró, la franco-iraniana El viajante arriba aquest divendres als cinemes. El film explica la història d’un matrimoni, Emad i Rana, que es veuen forçats a canviar de casa davant el perill d’esfondrament de l’edifici on viuen de lloguer. La cartellera de la setmana també compta amb l'estrena de l'esperat thriller El guardián invisible, adaptació del best-seller de Dolores Redondo.Flamant guanyadora de l’Òscar a la Millor pel·lícula de parla no anglesa, la cinta franco-iraniana explica la història d’un matrimoni, Emad i Rana, que es veuen forçats a mudar-se davant el perill d’esfondrament de l’edifici on viuen de lloguer. A la seva nova casa, un incident relacionat amb l’anterior inquilina canviarà dramàticament la vida de la jove parella.Al marge del riu Baztán, a Navarra, apareix el cos nu d’una adolescent que es relaciona amb una assassinat perpetrat un mes enrere. La inspectora Amaia Salazar (Marta Etura) dirigeix la investigació, que la durà al poble on va créixer i del qual ha intentat fugir tota la vida, Elizondo. Enfrontada amb les complicades derivades del cas i els seus propis fantasmes, la investigació és una carrera contrarellotge per trobar un implacable assassí, en una terra avesada a les supersticions i la bruixeria.El senyor Henri és un jubilat rondinaire que viu en un apartament de París. Contra la seva voluntat, el seu fill Paul el convenç perquè llogui una de les habitacions buides a Constance, una jove estudiant. Com a venjança, Henri utilitzarà la llogatera per intentar provocar la separació del seu fill i la seva dona.La jove doctora Adèle Haenel se sent culpable per no haver obert la porta de la seva consulta a una pacient que es presenta quan ja ha tancat el consultori. L’endemà la policia troba el cos d’una noia morta d’origen africà, i sense papers. En confirmar que es tracta de la mateixa persona que va intentar visitar-se, Haenel, turmentada, inicia la seva pròpia investigació per aclarir la identitat i les causes de la mort de la noia.Seqüela de Lobezno inmortal. Un abatut Logan (Hugh Jackman) viu entregat a la beguda en un lloc recòndit de la frontera mexicana, mentre els seus companys Caliban i Profesor X són a l’exili i igualment desmillorats. Però un dia el protagonista rep l’encàrrec de guiar una noia molt jove fins a un lloc segur, de manera que es torna a posar en acció per enfrontar-se a tot el que s’oposi a la missió amb les seves icòniques urpes.Abril de 1965. Últims dies de la presència espanyola a Marroc. En Santiago, un jove advocat i fill adoptiu d’un important polític franquista arriba a Tetúan, capital del protectorat. La seva missió és trobar una família que podria ser la seva. Setmanes abans un anònim l’havia guiat fins aquí amb un correu i una fotografia.Humor i amor es donen la mà en aquest fals documental de Fernando Merinero, que ha competit a festivals d’Estats Units, França, Israel o Russia, i ha estat premiat a l’Índia, el Regne Unit i també a l’Estat. El mateix director de la cinta exposa davant la càmera el seu particular passat i present amorós. Per fer-ho, reuneix a casa seva una sèrie de dones, algunes ex parelles seves, algunes falses, altres actrius... Amb l’excusa de seleccionar la que millor pugui fer el paper de companya sentimental perquè l’acompanyi a les Illes Canàries, on vol rodar un documental sobre la vida de l’actriu de la seva primera pel·lícula.L’any 1987, 164 persones van ser executades al corredor de la mort de Pretòria (Sudàfrica). Basada en aquests fets reals, i en una història que va posar en entredit la pena de mort, ‘Guardián y verdugo’ està protagonitzada per l’advocat (Steve Coogan) que es va encarregar de defensar davant del jutge a Leon (Garion Dows), un jove guàrdia de la presó de màxima seguretat de Pretoria traumatitzat per totes les execucions que ha presenciat.

