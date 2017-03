Falsa alarma per 1 suposada bomba en 1 tren que anava d BCN a Girona. A la capital gironina hem detingut l'home que amenaçava en esclatar-la — Mossos (@mossos) 2 de març de 2017

L'home que va cridar que duia una bomba en un AVE entre Barcelona i Girona ha ingressat a presó però no per aquests fets pel quals va ser detingut sinó en compliment d'una requisitòria d'un jutjat penal de Màlaga, han informat fonts judicials. Segons ha precisat la cadena SER , l'home tenia la detenció pendent per un delicte d'atemptat a l'autoritat. Un jutjat de Girona també li ha obert una causa per desordres públics i la ha traspassat a un altre jutjat de Mollet, competent pel lloc dels fets.L'home va ser detingut pels Mossos d'Esquadra aquest dijous a la tarda per desordres públics després d'amenaçar que portava un artefacte i que el volia fer explotar un vagó de l'AVE entre Barcelona i Girona. L'accés a l'estació de Girona, on va ser arrestat, es va tallar durant uns minuts. El cos policial catañà va confirmar poc després que es tractava d'una falsa alarma.Els Mossos d'Esquadra també van investigar si l'home, que va ser traslladat a una comissaria de Girona, pateix problemes de salut mental.

