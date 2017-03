Catalunya s'omple cada cap de setmana d'un ventall molt divers d'activitats culturals i d'entreteniment. D'entre tota l'oferta, aquestes són les cinc propostes que us recomanem des de la redacció deper gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura.Sant Joan de Déu. Diumenge 5 de marçAquest diumenge 5 de març a la plaça de la Catedral de Barcelona, Sant Joan de Déu reivindica la inclusió social amb un concert inèdit Barcelona. El Concert solidari - Música per la inclusió ésuna proposta que posa damunt l'escenari músics catalans de primer nivell al costat d'amateurs dels programes socials de Taller de Músics i de Sant Joan de Déu. Joan Dausà, Quimi Portet, Gossos, Motis & Chamorro & Motis Trio, Andreu Rifé, Animal i Clams seran els protagonistes d'un concert amb 12.000 participants provinents de la caminada solidària de Sant Joan de Déu, la Magic Line, que haurà engegat aquell mateix dia a les 7h des de Can Cuiàs.Salt, Girona, Fornells de la Selva, Bescanó, Reus, Perpinyà i Barcelona. Del 2 al 19 de marçGloria Gaynor és el gran reclam de la setzena edició del Black Music Festival, el certamen de referència pel que fa a la música negra. Aquest divendres té lloc l'esperadíssima obertura amb la gran diva de la música negra, a partir de les nou del vespre a l’Auditori de Girona. Fins el 19 de març, el festival portarà les millors propostes a Salt i Girona, però també a Bescanó, Fornells de la Selva, Barcelona, Perpinyà i Reus, el darrer municipi en incorporar-se al festival. Per ballar, per gaudir i per no parar de moure's amb un so que no ha deixat mai d'estar de moda.Fundació Palau, Caldes d'Estrac. Diumenge 5 de marçLa Fundació Palau ens ofereix aquest diumenge un taller especialment adreçat a avis i néts, que s'emmarca dins l'exposició Plou, neva, pinta. Una visita intergeneracional a partir del llibre Sóc un artista de la il·lustradora Marta Altés, que ens aproparà a la pintura i ens farà participar en un taller en què avis i néts realitzaran les seves pròpies creacions a partir dels materials repartits per l’exposició. Una activitat per a nens i nenes de 5 a 10 anys, acompanyats d’avis, tiets, pares o germans. Una estona per gaudir i per ser tot un artista.Lleida. Del 2 al 5 de marçAquest cap de setmana, Lleida es converteix en el centre neuràlgic del món de l'animació. L'Animac és una mostra d'animació no competitiva que es dirigeix als artistes que utilitzen l'animació com a instrument d'expressió personal i que, amb el pas dels anys, ha consolidat el seu caràcter independent i artístic, transgredint i qüestionant els límits de la narrativa tradicional. Creada l'any 1996, és una mostra viva i plena de l'animació més arriscada i innovadora. Projeccions, conferències, presentacions especials, taules rodones, sessions escolars i per a públic infantil, tallers, cursos de tècniques d'animació, fira o espais de creació es donen cita durant quatre dies perquè als amants de l'art i de l'entreteniment en puguin gaudir.EART, Barcelona. Dissabte 4 de marçAquest dissabte, de deu del matí a dotze del migdia, EART obre les portes per potenciar les experiències creatives a tots els membres de la família. Art en obert és una activitat intergeneracional que s'activa des dels processos de l'art contemporani amb l'acompanyament d'artistes i educadors en arts. La singularitat de l'activitat és que no té un inici i un final: tots els participants poden fer la sessió tan llarga o tan curta com vulguin, amb l'objectiu de donar la volta als materials i així imaginar noves obres d'art.