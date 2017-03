Bernardo Cortés Maldonado, més conegut com a "El poeta de la Barceloneta", ha mort aquest divendres a l'edat de 83 anys a l'Hospital del Mar, segons ha avançat El Periódico . Va ser conegut gràcies a la imitació que Oriol Grau en va fer a diversos programes de televisió, com a Sense títol, presentat per Andreu Buenafuente.Nascut a Jaén el 1934, va desplaçar-se a Catalunya el 1952. Després de fer diverses feines a la construcció i al tèxtil a països com França, Bèlgica i Suïssa, el 1979 es va posar a tocar la guitarra a turistes per la Barceloneta. Des d'allà, va descobert i va acabar saltant a la fama i apareixent en programes de televisió.Els llibres de poemes Barceloneta de Barcelona, Materia y espíritu i 'Amanecer cantando' o Poemas en la Barceloneta conformen la seva obra, a més del disc Siempre jóvenes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)