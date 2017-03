El Servei del Joc i d'Espectacles de la Generalitat a les Terres de l'Ebre ha acordat iniciar expedient sancionador per presumptes infraccions a la normativa en matèria d'espectacles tradicionals amb bous pels fets ocorreguts durant la celebració d'un concurs d'emboladors a la plaça de Sant Jaume d'Enveja (el Montsià) en les festes de la Segregació del passat mes de juny.El procediment sancionador obert és fruit de la denúncia presentada per l'entitat animalista AnimaNaturalis el mes de juliol de 2016. L'entitat defensora dels drets dels animals va denunciar "l'endarreriment de l'espectacle sense justificació aparent", i el fet que no s'evitessin "els maltractaments i el sofriment" dels animals que van participar en la celebració de l'espectacle. La denúncia va anar acompanyada d'una sèrie d'imatges i vídeos que van tenir un notable impacte mediàtic.En cas que l'expedient administratiu s'acabi resolent amb la incació de sancions econòmiques, aquestes podrien ascendir fins a un màxim de 1.200 euros. Tot i que ara el procediment es troba en la seva fase inicial i durant la instrucció es podran presentar al·legacions, l'entitat confia que la sanció acabi sent ferma els pròxims mesos.El passat 25 de juny de 2016, membres de l'Associació AnimaNaturalis van documentar el concurs d'emboladors de Sant Jaume d'Enveja , celebrat en una plaça portàtil. Durant l'espectacle, en què es van soltar un total de 6 bous, cada colla d'emboladors havia d'immobilitzar l'animal mitjançant una corda que el subjectava pel cap a un piló de fusta, per col·locar-li una estructura metàl·lica a cada banya, amb dues boles d'estopa, que s'acabaven encenent, a la part superior. La colla més ràpida i que millor embolés el bou rebia un premi en metàl·lic de 300 euros.AnimaNaturalis, que va presenciar el concurs i va documentar-lo amb vídeos i imatges, va denunciar que l'espectacle comencés amb més de mitja hora de retard, "provocant així més estrès als animals"."Possiblement els organitzadors volien esperar a que arribés la gent i s'acabés d'omplir la plaça perquè a les 24.00 encara era mig buida", argumenta Aïda Gascón, directora de la ONG i qui va presenciar el concurs. La sanció per endarrerir l'espectacle sense causa justificada pot ser entre 50 i 600 euros, segons l'article 14.d de la Llei 34/2010 que regula les festes tradicionals amb bous.Els problemes van venir a partir del tercer bou de la nit, que no va poder ser embolat. El quart bou de la nit també va sortir dels corrals amb la pota embolicada amb la mateixa corda que el subjectava pel cap i va quedar embolicat al piló de fusta amb la corda i una pota del davant. Membres de les penyes taurines i participants van posicionar-se aleshores al voltant de l'animal alçant els braços per evitar que les animalistes gravessin les imatges, com s'aprecia al vídeo que van difondre posteriorment. Segons relata l'entitat, una desena d'espectadors també van pujar fins on eren els membres d'AnimaNaturalis i també es van posicionar just davant per ocultar-los qualsevol visibilitat.El forcejament amb el bou va durar més de 7 minuts (usualment no dura més de 30 a 60 segons), "i se'l va sotmetre a un gran estrès i un tracte brutal que va deixar exhaust l'animal", exposava l'entitat. A més, l'animal no va ser ben embolat perquè no es va ancorar bé una de les ferramentes i al xocar contra el piló, tan bon punt li va ser tallada la corda de subjecció, es va girar la bola de foc cap avall, amb el perill que li cremés la cara. Davant d'estos fets, l'animal va ser entrat ràpidament a corrals per apagar-li el foc amb una mànega. Segons exposa l'entitat, l'article. 8.6.d de la llei que regula les festes amb bous determina que s'ha de "vetllar, durant el transcurs de l'espectacle, per a evitar maltractaments i sofriments als animals."El cinquè bou de la nit també va ser impossible d'embolar, i aquesta vegada també es va prendre la decisió de no embolar-lo tallant la corda per deixar-lo anar "i alliberar-lo del patiment al que va ser sotmès, també durant més de 6 minuts", exposa l'entitat."Creiem que si no haguéssim estat els animalistes documentant l'espectacle, no haurien tallat la corda a cap bou i els haguessin embolat a tots fos com fos per tal d'aconseguir el premi, la nostra presència a les places garanteix que com a mínim tinguin més cura de seguir la llei", assegura Aïda Gascón.Malgrat la gravetat dels fets, L’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre va defensar en tot moment que en el cas del bou embolat que va quedar embolicat amb la corda “el veterinari va certificar en el seu informe que l’animal no havia patit cap dany. De fet, el dia després els animals estaven a la finca sense cap problema”, assegurava fa uns mesos el president de l'entitat, Ximo Martí.

