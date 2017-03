La cooperativa agrícola de la Canonja (Tarragonès) té greus problemes de liquiditat. Segons han confirmat fonts de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), hi ha un centenar d'afectats per la delicada situació financera que travessa la secció de crèdit. L'entitat comptaria amb uns 3 milions d'euros en dipòsits.Davant els rumors que l'entitat agrícola patiria problemes de liquiditat, els impositors s'han afanyat a retirar diners i ara s'han trobat en què les operacions s'han limitat a quantitats petites. "Ho tornarem tot, o quasi tot", ha afirmat el president de l'entitat, Josep Maria Veciana. Aquest mateix divendres al matí els responsables de la secció de crèdit s'han reunit amb tècnics del Departament d'Economia per mantenir-los informats. Una de les vies de solució que hi ha sobre la taula és la venda de patrimoni a la qual s'avindria l'Ajuntament de la Canonja.L'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, no se'n sap avenir de la precipitació en aquesta greu problemàtica de liquiditat de la secció de crèdit. Si bé alguns apunten que la situació ja es veia venir, el mateix alcalde diu que no s'esperava que es quedés sense fons amb tanta rapidesa.Segons Muñoz, fa un parell de setmanes els responsables li van fer saber la situació delicada per la qual passava l'entitat agrícola, i aquest mateix dijous va convocar una reunió amb els tècnics, on es va posar sobre la taula l'opció de la compravenda de béns patrimonials.Els edificis en concret són la seu de l'entitat i el molí i s'haurà de trobar un "preu raonable" al qual s'hi avingui el consistori. "La intenció és resoldre-ho en els pròxims dies", ha dit l'alcalde, que ha remarcat que la Canonja sigui un municipi en disposició -econòmica- de poder respondre.Si els responsables de la cooperativa i secció de crèdit es van reunir dijous amb l'equip de juristes i tècnics de l'Ajuntament de la Canonja, aquest divendres han estat requerits pels tècnics del Departament d'Economia, amb els quals s'han reunit durant el matí a Barcelona.Fonts del Departament d'Economia asseguren que les últimes dades conegudes sobre el volum de dipòsits i liquiditat de l'entitat agrícola, a tancament de gener, mostraven que tenia suficient liquiditat com per "afrontar les oscil·lacions de dipòsit que poguessin tenir".Per la seva banda, des de la FCAC, que de moment opta per quedar en un segon pla, s'assegura que ja estava al corrent de la situació des de fa mesos i ha estat informada de les negociacions amb l'Ajuntament. La cooperativa li ha transmès tranquil·litat, ja que s'està a punt d'un acord.El mateix president de l'entitat, Josep Maria Veciana, ha garantit que la voluntat és "anar pagant quasi tot, o tot el que puguem". "Esperem que la situació millorarà del tot", ha dit. Segons la FCAC, ara hi ha un centenar d'afectats reals, si bé la xifra de socis col·laboradors és major.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)