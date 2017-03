Puigdemont en el seu discurs després de la visita. Foto: Martí Albesa

Imatge de la Sala d'Energies des d'on es subministrarà a set edificis propers. Foto: Martí Albesa

Una de les sales que formen l'equipament. Foto: Martí Albesa

La Sala d’Energies d’Olot ha obert les portes al públic en un acte inaugural que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat Carles Puigdemont. A les 10 de matí el president ha fet una visita a les noves instal·lacions de la ciutat pioneres a l’estat espanyol pel fet que s'alimenta a diversos equipaments del centre d’Olot amb tres fonts d’energies diferents: biomassa, geotèrmica i solar.Després de la visita, el president Puigdemont s'ha dirigit a les desenes d’autoritats i assistents a la inauguració i ha destacat el projecte olotí com una iniciativa "innovadora socialment i ambientalment". No obstant, Puigdemont ha lamentat que això segueixi sent una novetat: "El que hauria de ser una normalitat, encara avui, hem d'estar-ho situant en el pla de les estratègies de país necessàries. Tenim un deute com a societat de fer un seguit d'actuacions que canviïn alguns paradigmes", ha afirmat Puigdemont.El president de la Generalitat també ha volgut remarcar el fet que la Sala d'Energies està ubicada en les antigues sales de part de l'Hospital Sant Jaume: "Allà on els olotins han vist la vida, hi torna a haver una garantia de vida". Per últim, el president ha encoratjat a la Garrotxa a "seguir donant bones notícies als catalans" després d' haver visitat durant el mateix matí l'estudi dels arquitectes RCR La Sala d’Energies d’Olot és el punt i final a la Xarxa Espavilada de Climatització, una illa energètica que ofereix energia provinent de fonts renovables a set equipaments propers i d’aquesta manera aconsegueix un estalvi econòmic d’un 10%. El complex de l’antic Hospital Sant Jaume amb l’Oficina de Turisme, la Plaça Mercat, l’Hospici, la Caritat, la residència Montascopa, i Can Monsà són els edificis connectats al districte energètic olotí.La construcció de la Sala d’Energies ha costat 1,5 milions d’euros. El 98% del finançament ha anat a càrrec de Gas Natural i la resta a cost de l’empresa garrotxina Wattia Innova. Les promotores de l’obra asseguren que ha estat un treball meticulós pel fet de construir un equipament d’aquestes característiques en un espai tan cèntric.Amb la inauguració de la Sala d’Energies es posa punt i final a un projecte que es va començar a dissenyar l’any 2013 amb els tècnics de l’Ajuntament d’Olot i que ja porta tres mesos funcionant. Durant el cap de setmana es podran fer visites guiades a les instal·lacions i està previst que molt aviat s’obri l’espai als centres educatius.

