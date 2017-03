El Govern ha deixat clar que el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) respecte la convocatòria del referèndum no modificarà el full de ruta, malgrat que l'oposició així li ho reclami . De fet, Carles Puigdemont fins i tot ha destacat que la partida concreta de 5,8 milions per a processos electorals, consultes populars i processos participatius ha estat avalada per l'òrgan consultiu . Ara bé, Junts pel Sí ignorarà el dictamen? Des de l'executiu i la coalició afirmen que no, malgrat que tampoc no renunciaran al referèndum per satisfer-lo.D'aquesta manera, fonts institucionals i parlamentàries exposen aque el primer pas serà demanar als serveis jurídics de la Generalitat que analitzin el contingut exacte del dictamen. L'objectiu és entendre exactament què és el que es posa en qüestió per part del CGE, per així trobar alguna via per sortejar-ho.I és que Junts pel Sí pretén mantenir el gruix de l'article, però amb alguns lleugers retocs per mirar d'adequar-lo al dictamen, però mantenint-ne l'essència i la referència al referèndum. La convocatòria no està en qüestió, ni tan sols la via unilateral -si l'Estat no s'obre al pacte, com tot apunta-, però l'objectiu és adequar-se al màxim a la legalitat catalana i, amb això, als propis òrgans estatutaris, per limitar la desobediència al moment de desconnexió.En concret, el CGE qüestiona que el Govern prevegi "habilitar les partides per a garantir els recursos necessaris en matèria d'organització i gestió per a afrontar el procés referendari sobre el futur polític de Catalunya en el marc de la legislació vigent en el moment que es convoqui". Així, des de Junts pel Sí s'assenyala que l'òrgan consultiu es refereix a la jurisprudència del Tribunal Constitucional conforme les competències referendàries són exclusives de l'Estat i que "l'única capacitat del Govern català és la iniciativa de sol·licitud formulada al govern de l'Estat, en els termes i segons el procediment previst" en la llei de referèndum espanyola.Malgrat tot, el dictamen també apunta que, "en cas que es produís un escenari normatiu diferent", ja fos perquè la llei espanyola es reformés o perquè l'Estat avalés la Generalitat a convocar el referèndum, "les lleis pressupostàries disposen dels mecanismes idonis que facilitarien al Govern la dotació econòmica suficient per fer front a les necessitats o requeriment que se'n poguessin derivar". D'aquesta manera, el CGE rebutja en concret que es prevegi d'antuvi que la Generalitat podrà organitzar la votació, però no nega que els pressupostos serveixin per finançar-lo, si fos el cas.Tot un espai que Junts pel Sí vol explorar per mirar d'adequar la redacció concreta de l'article per seguir preveient el referèndum, però amb una formulació diferent. Sigui com sigui, la coalició haurà de pactar la seva proposta d'esmena amb la CUP i, arribat el cas, les dues forces hauran d'acordar la data per votar els pressupostos definitivament. En un principi, tenien previst forçar un ple extraordinari la setmana del 13 de març, però ara hauran d'adequar-ho a les noves circumstàncies, un cop hagin pactat com reaccionar al dictamen.

