Iñigo Méndez de Vigo, en una imatge d'arxiu Foto: Europa Press

El govern espanyol reclama a la Generalitat "complir amb la seva pròpia llei" després que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) hagi tombat la disposició pressupostària que emparava el referèndum . El portaveu de la Moncloa, Íñigo Méndez de Vigo, ha ressaltat que els comptes són "inconstitucionals" i ha assegurat que fins i tot els organismes creats pel Govern manifesten que els plans sobiranistes no s'ajusten a la llei."Un òrgan de la Generalitat li diu que està cometent actes inconstitucionals", ha reiterat el dirigent del PP, que ha demanat al Govern que no dugui a terme actes que estiguin prohibits pels seus propis organismes."L'executiu [espanyol] sempre ha estat lleial amb Catalunya, sempre s'ha preocupat pels seus interessos. Quan Catalunya tenia dificultat amb la liquiditat, el govern ha pagat els proveïdors i ho continuarà fent", ha considerat el portaveuEl CGE veu inconstitucional la disposició addicional número 31 dels pressupostos, que diu exactament això: "El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d'habilitar les partides per garantir els recursos necessaris en matèria d'organització i gestió per afrontar el procés referendari sobre el futur de Catalunya en el marc de la legislació vigent en el moment que es convoqui".No qüestiona, això sí, les partides pressupostàries destinades a "processos electorals" i "consultes populars", que sumen un total de 5,8 milions d'euros . En essència, l'argumentari del CGE passa per dir que l'executiu no té competències per fer un referèndum, de manera que no el pot pressupostar.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)