El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha deixat clar que el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) contrari al paràgraf que preveu la celebració del referèndum no frenarà aquesta votació. "El Govern convocarà el referèndum", ha assegurat, durant la cloenda de l'assemblea general de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), quan també ha destacat que "la partida econòmica amb el diners reservats per celebrar el referèndum està perfectament avalada", atès que el CGE no ha qüestionat la despesa concreta de 5,8 milions del fons de contingència per a processos electorals, consultes populars i processos participatius, sinó només un article en l'articulat de la llei.D'aquesta manera, el president català ha defensat que es farà realitat "el que la immensa majoria d'ajuntaments" demanen "i la immensa majoria de la ciutadania vol, que és votar", la qual cosa considera una "aspiració molt més democràtica, honesta i europea que la d'enviar al jutjat aquells que ho han fet possible o que ho farem possible", en relació al judici del 9-N.Així, Puigdemont ha reclamat "respecte" per la ciutadania de Catalunya, cosa que passa per "donar-los la paraula". "Hi ha un govern que vol complir el compromís electoral, això és una raresa, i també allò que aprova el Parlament", ha ironitzat, però ha denunciat que "el que veritablement escandalitza és el silenci davant els abusos de l'Estat, la guerra bruta, la democràcia de baixa intensitat que festeja amb l'autoritarisme de l'amenaça".En aquest sentit, ha celebrat la tasca de l'entitat presidida per Neus Lloveras i ha destacat que queden "només uns mesos per donar tot el sentit al motiu pel qual es va crear l'AMI". Així mateix, ha subratllat que, "si els ajuntaments no han deixat tirada la gent d'aquest país" en temps de crisi, fins i tot exercint tasques que no entraven dins les seves competències, ara ha reclamat que es posi també aquesta tenacitat "en acompanyar i empènyer en aquest tram final".Al seu torn, el vicepresident català i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, ha declarat que "el Govern sempre estudia els dictàmens del CGE". Ara bé, també ha deixat clar que igualment "el Govern sempre manté tots els seus compromisos i, en particular, el del referèndum, perquè la prioritat d'aquest Govern és que els ciutadans de Catalunya puguin decidir el seu futur a través dels seus vots".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)