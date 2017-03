Gran assistència al Festival des Jeux de Cannes 2017 Foto: Toni Serradesanferm

“Les nuits du Off” del Festival des Jeux de Cannes el dissabte a la nit

La 31ena edició del Festival des Jeux de Cannes serà recordada per molts dels aficionats catalans als jocs de taula per ser la primera vegada que un dels grans premis internacionals de jocs de taula reconeixia la feina de dos dels nostres autors: Josep Maria Allué Del 24 al 26 de febrer ha tingut lloc a Canes el 31è Festival des Jeux, la principal celebració a França al voltant dels jocs de taula i possiblement el segon esdeveniment més important a Europa després de la Fira Spiel d’Essen. En el marc d’aquest festival, s’atorguen els premis As d’Or en 3 diferents categories: Tout Public, Expert i Enfant . El premi As d’Or ha estat per Unlock! (Space Cowboys), l’Expert per a Scythe (Matagot) i l’Enfant per a Kikou le Coucou (Haba), una creació de Josep Maria Allué i Viktor Bautista.El Palais des Festivals de Canes on es celebra reconegut festival de cinema, també acull a finals de febrer el principal acte de jocs de taula que es fa en territori francès amb més de 200 expositors i 30.000 m2 destinats a ensenyar jocs als 150.000 assistents. Un Festival dedicat a tots els tipus de jocs de taula però amb una especial atenció al joc infantil i familiar; que compte amb la presència dels molts dels autors més reconeguts als quals els aficionats els hi poden demanar de signar els seus jocs i que acull una gran quantitat de torneigs nacionals.El Festival també té una especial cura de l’aspecte creatiu dels jocs de taula, essent Les nuits du Off el seu major exponent. Poc després que tanquin les portes del Festival, obren les del “Off”, una gran sala que s'omple de autors que mostren les seves creacions a jugadors i editors. En aquest sentint, enguany s'ha fet un pas més per reforçar la figura de l'autor de jocs de taula amb la incorporació del Protolab ; una iniciativa destinada a servir d'aparador per a novells autors de jocs de taula en el qual el Festival els posa en contacte amb importants editorials durant un Speed Dating lúdic i reservant-los un destacat espai en el Festival i a l’Off. Gràcies a la bona sintonia que hi ha entre el Festival de Canes, la Fira JugarxJugar de Granollers i el Festival Dau de Barcelona, enguany hi han estat convidats 7 autors novells nacionals.Les editorials estatals també han aprofitat la proximitat de Canes per tenir-hi presència. Viravi Edicions de Granollers ha llençat la seva novetat Cargolino Valentino d’Eugeni Castaño i “ 2 Tomatoes ” de Barcelona ha presentat dos futurs llançaments Peak Oil de Tobias Gohrbant i Up the River de Victor Samitier. El Festival també ha estat el moment que ha escollit per fer la seva presentació en societat Hispa, una associació formada per 13 dels principals editors nacionals que s’han ajuntat per reforçar la seva presència a les convencions internacionals i accedir conjuntament als principals distribuïdors internacionals de jocs de taula.Autor de jocs de taula i membre del grup d'assessorament de jocs de taula Santa Clara

