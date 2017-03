Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional espanyola han desarticulat una organització criminal especialitzada en robatoris violents a joieries de Catalunya i Madrid. La banda, d'origen argentí, aprofitava visites llampec a l'Estat per perpetrar alguns dels crims. En total, els agents han detingut deu persones relacionades amb cinc atracaments, dos consumats i dos en grau de temptativa a Barcelona, i un cinquè a Madrid en el qual tampoc van aconseguir el seu objectiu.Els arrestats van passar disposició judicial el dia 25 de febrer, i el jutge va decretar l'ingrés a presó de vuit d'ells. Durant l'escorcoll de dos domicilis, un a Esplugues de Llobregat i l'altre a l'Hospitalet de Llobregat, es van intervenir dotze telèfons mòbils, 1.000 euros en efectiu, una arma detonadora, brides amb les quals lligaven als joiers, una destral, documentació falsificada i cinc motocicletes sostretes que havien utilitzat en els robatoris.Els fets es remunten al 20 de desembre del 2016, quan els Mossos d'Esquadra van saber que a Barcelona s'havia produït un robatori en una joieria, en el qual els autors van agredir violentament un dels treballadors, que va haver de ser atès en un centre hospitalari on li van fer diversos punts de sutura. Els lladres no es van poder endur ni joies ni diners, per la forta resistència que va oferir la víctima dels fets, i van fugir del lloc en motocicleta.Arran d'això, la Unitat Central d'Atracaments va posar en marxa una investigació per identificar els autors dels fets. El 23 de febrer el Jutjat d'Instrucció número 6 de Santa Coloma de Gramenet, que va tutelar la investigació policial, va ordenar realitzar dues entrades i escorcolls en dos domicilis de l'organització. Els agents van accedir a un domicili d'Esplugues de Llobregat i un altre de l'Hospitalet de Llobregat, hores abans que agafessin diversos vols que havien de portar a Argentina cinc membres de la banda criminal.En l'operatiu es van detenir deu persones d'edats compreses entre els 29 i els 59 anys, vuit d'elles de nacionalitat argentina, una de nacionalitat peruana i una altra equatoriana. Es van intervenir dotze telèfons mòbils, 1.000 euros en efectiu, una arma detonadora, brides amb les quals lligaven als joiers, una destral, documentació falsificada i altres elements utilitzats en els atracaments. A més, es van recuperar cinc motocicletes sostretes que havien utilitzat en els robatoris.Als detinguts se'ls considera els autors materials de cinc atracaments, dos consumats i dos en grau de temptativa a Barcelona i un cinquè a Madrid també sense aconseguir el seu objectiu. Els arrestats van passar disposició judicial el dia 25 de febrer, i el jutge va decretar l'ingrés a presó de vuit d'ells.

