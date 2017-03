| 5 comentaris Oriol March

01/01/1970

L'òrgan consultiu avala, però, les partides que el Govern havia inclòs dins dels comptes sota l'epígraf de "processos electorals" que sumen 5,8 milions d'euros | Insisteix que la Generalitat no té competències per organitzar una consulta vinculant i que, per tant, no pot incloure la voluntat de fer-ne una als pressupostos