Gairebé 165.000 catalans esperaven per ser operats el desembre del 2016, un 5% més que l'any anterior. Tot i l'augment, que en xifres absolutes supera les 9.000 persones, els responsables del Servei Català de la Salut (CatSalut) es feliciten perquè s'ha reduït el temps d'espera en proves diagnòstiques, consultes externes i cirurgia.En una roda de premsa celebrada aquest matí, el director del CatSalut, David Elvira, i la responsable de l'Àrea d'Atenció Sanitària, Cristina Nadal, han fet balanç de les llistes d'espera als hospitals catalans. Elvira reconeix que no estan "satisfets" amb les dades per culpa de l'increment del número de pacients que han d'esperar per ser operats, però ha recordat que el compromís de reduir les llistes estava vinculat a un pressupost que va ser prorrogat i ha subratllat que s'ha aconseguit escurçar els temps.

