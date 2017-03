Tres germanes de Salvador Puig Antich a l'Ajuntament de Barcelona. Foto: Jordi Bes

L'Ajuntament de Barcelona es querellarà contra Carlos Rey González, el militar que exercia funcions de jutge ponent del Consell de Guerra i que va signar la pena de mort de Salvador Puig Antich el 4 de gener de 1974. Segons el tinent d'alcalde de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, l'assassinat de Puig Antich el va cometre el règim franquista, però "el règim sorgit de la transició l'ha mantingut impune fins ara", i creu que ha arribat el moment de trencar aquesta "línia de continuïtat" que "ofèn". Aquest dijous s'han complert 43 anys de l'assassinat Segons ha recordat aquest divendres l'Ajuntament, Rey va ser qui va redactar, en solitari i en qualitat de vocal ponent del tribunal militar, la sentència que condemnava a mort el militant antifranquista, que en aquell moment estava adscrit a l'organització clandestina Movimiento Ibérico de Liberación (MIL). En aquell moment, Rey era capità auditor del cos jurídic militar de l'exèrcit franquista i encara segueix en actiu. De fet, va ser l'advocat de l'encara presidenta del PP català, Alícia Sánchez-Camacho, en el cas de Método 3.Asens ha avisat del fet que les ordres d'extradició de la causa oberta a la justícia argentina "no s'estan complint", i que si els responsables de l'assassinat no surten d'Espanya els seus crims "quedaran impunes", raó per la qual l'Ajuntament presentarà la querella per evitar-ho. A més, Asens ha destacat que l'assassinat de Puig Antich és "una de les pàgines més negres de la nostra història", i representa "un estigma inesborrable" de la història i "una aberració" per als familiars, la societat i la comunitat internacional.La querella es presentarà en un tribunal d'instrucció de Barcelona, i no es descarta estendre-la a altres dos implicats. A més, en el ple municipal d'aquest mes es debatrà una moció sobre la lluita contra la impunitat franquista secundada per diverses entitats memorialistes i defensores dels drets humans de Catalunya i la resta de l'Estat. A l'anunci de la querella hi han assistit membres del grup Demòcrata –antiga CiU-, ERC i la CUP, representants d'entitats memorialistes i Lluís Llach, cantant i diputat de Junts pel Sí al Parlament.

