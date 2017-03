“Sóc la Mélanie, tinc 21 anys. Sóc diferent però puc fer moltes coses. Us ho vull demostrar a la televisió. Seguiu-me a la meva pàgina de Facebook ”. Així és presenta aquesta jove francesa amb síndrome de Down que ha aconseguit el seu somni: presentarà la informació meteorològica a les cadenes de televisió franceses France 2 i BFMTV.La noia va llençar una campanya a les xarxes socials fa uns dies fent partícips als internautes del seu somni. Només demanava que la seguissin a Facebook i li donessin suport. Ràpidament, la Mélanie ha aconseguit una allau de seguidors que, a hores d'ara, ja arriba gairebé als 200.000.La iniciativa no ha passat desapercebuda a les cadenes de televisió i ja li han ofert presentar la informació meteorològica als dos canals esmentats. La Mélanie ha donat les gràcies des de les xarxes socials a tots per “poder complir el seu somni”

