L'organització de consumidors recorda als clients de Vodafone que poden recórrer als tribunals. Foto: Europa Press

L'organització de consumidors FACUA ha denunciat Vodafone per apujar les tarifes ente dos i cinc euros . L'entitat considera que la companyia de telefonia "no ha respectat els compromisos de permanència adquirits amb els clients als seus contractes". L'associació recorda que els acords comprometen tant els usuaris com a la mateixa empresa i per això ha remès una denúncia a la Direcció General de Consum de la Comunitat de Madrid, la ciutat on Vodafone té la seva seu social.L'operadora ha anunciat que apujarà els preu tant de les tarifes de telefonia com dels seus paquets, que inclouen mòbil, fix, internet i televisió. Els augments oscil·len entre els dos i els cinc euros mensuals en funció de l'oferta contractada. Vodafone ha avançat que el canvi a les noves tarifes s'aplicarà el proper 28 d'abril tant pels nous clients com pels actuals. A canvi, però, la companyia es compromet a oferir un major consum de dades.El plantejament de Vodafone no convenç FACUA, que creu que la modificació unilateral dels preus és una pràctica "abusiva" perquè "no respecta cap compromís de manteniment de les condicions pactades amb el consumidor". L'organització defensa que els clients haurien de poder triar si accepten pagar més a canvi d'obtenir les noves prestacions. Per això recomanen els usuaris que, si tenen signat un contracte de permanència d'almenys un any, que denunciïn l'operadora a les autoritats de consum de cada comunitat i els recorden que, si Vodafone no rectifica, poden recórrer als tribunals.

