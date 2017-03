DISTRIBUCIÓ COMARCAL DEL MERCAT DE LLOGUER







Segons l’Informe sobre el Mercat de lloguer a Catalunya, onze comarques disposen de més de 20 habitatges llogats per cada 1.000 habitants, entre les quals hi ha la Cerdanya, el Solsonès i el Moianès que tenen menys de 20.000 habitants. Les rendes més altes, més de 500€/mes, les trobem a les comarques de l’àmbit metropolità, conjuntament amb el Garraf i la Val d’Aran.



Al Barcelonès, el nombre de contractes de lloguer s’estén de forma clara del centre cap a la perifèria. Ciutat Vella és el districte amb més contractes de lloguer formalitzats, més de 40 per cada 1.000 habitants . El 49% dels contractes signats a Barcelona estan entre els 450 i els 750 euros mensuals. A 18 dels 73 barris de Barcelona, els lloguers són inferiors als 600 euros mensuals i a 9 barris, els lloguers es troben per sobre de 1.000 euros/mes.



El nombre de contractes de lloguer a Catalunya durant el 2016 s’ha mantingut estable (0,7%) després de la davallada de l’any 2015, i el preu mitjà de lloguer s’ha incrementat en un 6,8% respecte el mateix període de l’any anterior situant-se en 595,66 euros/mes, un valor que s’assimila al dels anys 2010 i 2011. Aquestes són els resultats extrets de l’anàlisi de 142.714 contractes formalitzats l’any 2016 a tota Catalunya, registrats a l’Incasòl, el registre de finances. Així, les rendes de lloguer s’incrementen per segon any consecutiu a totes les zones, encara que amb diferent intensitat. Barcelona és la ciutat on més puja (+9%), a l’àmbit metropolità l’increment és menor que a la capital (+5,9%) i a la resta de Catalunya és del +3,5%. “L’increment del lloguer ha pujat, sí, però molt menys del que han informat alguns portals d’Internet”, ha comentat la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge , Meritxell Borràs.En la mateixa línia, el president de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona , Joan Ràfols ha explicat que “les dades s’han extret de contractes registrats i formalitzats, la qual cosa dóna fiabilitat a la nostra font”. D'altra banda, els ponents han donat a conèixer la seva voluntat d’actuar davant l’increment del preu de lloguer amb mesures com l’elaboració d’una base de lloguer catalana o la promoció de noves formes de tinença.

Mercat de l'habitatges de lloguer a Catalunya per àrees territorials. Any 2016 / Generalitat de Catalunya

