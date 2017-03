El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha explicat aquest divendres que la reunió de dijous amb el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, a Madrid, ha estat "útil" per "desencallar els darrers serrells" de l'ordre del dia de la junta de seguretat de Catalunya. Aquest organisme no es reuneix des del 2009 Jané ha dit que "el nivell d'acord en l'ordre del dia ja és molt elevat" i ha avançat que, a escala tècnica, de cara dilluns o dimarts es tancarà l'ordre del dia perquè es pugui celebrar la junta "en breu". "Compta que hi hagi un acord sobre què ha de tractar, quan fa vuit anys que no es reuneix", ha explicat el conseller, que ha afegit que "la seguretat no entén de demores" amb un nivell d'alerta de 4 sobre 5

