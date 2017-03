L'actriu Jane Fonda ha revelat que va patir abusos sexuals i una violació quan era petita. L'estrella de Hollywood ho ha anunciat en una entrevista a la revista The Edit que ha vist la llum aquest matí. "De petita vaig ser violada i vaig patir abusos", assegura la doble guanyadora de l'Oscar a millor actriu en la conversa amb els periodistes de la capçalera. Fonda diu que ho explica ara "perquè sempre he pensat que va ser culpa meva, que vaig fer alguna cosa que no hauria d'haver fet".Fonda, de 79 anys, ha estat una activista incansable en la defensa dels drets de les dones. El 2001 va fundar el Centre de Salut Reproductiva per Adolescents, que ajuda a prevenir els embarassos entre les noies més joves. Aquesta experiència l'ha dut a conèixer "noies que han estat violades i que ni tan sols ho sabien". "Una de les millors coses que hem aconseguit és adonar-nos que els abusos no són culpa nostra", explica Fonda, que assegura que "per fi he entès que jo sóc la víctima".L'actriu diu que ha necessitat molts anys per acceptar el que havia passat. No ha volgut revelar exactament a quina edat va patir els abusos ni les conseqüències que va tenir pels agressors, però apunta que "fa més de 60 anys i encara em costa païr-ho". En l'entrevista també explica que va ser acomiadada d'una feina per no voler mantenir relacions sexuals amb el seu cap i denuncia que encara hi ha molt masclisme a Hollywood.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)