El nou parc temàtic de PortAventura dedicat en exclusiva al món del motor, Ferrari Land , obrirà les portes al públic el pròxim 7 d'abril amb més de 70.000 metres quadrats i un total d'onze atraccions, entre les quals destaca l'accelerador vertical més alt i ràpid d'Europa, que han batejat amb el nom de "Red Force". Cal recordar que aquesta atracció té 112 metres d'altura i una força d'acceleració que va de 0 a 180 km/h en només 5 segons.Ferrari Land es convertirà en el tercer parc temàtic ubicat dins de PortAventura World Parks & Resort, amb més de 70.000 metres quadrats i una inversió de 100 milions d'euros, que servirà com a homenatge al Cavallino Rampante.Només queden 33 dies per poder gaudir d'aquesta nova zona que inclou, entre altres, les torres de rebot -una caiguda des de més de 55 metres d'altura en dues direccions de llançament diferents que simularà l'engranatge d'un pistó- i un circuit de carreres de 570 metres de llarg. I tot això sense oblidar el que serà, a banda de l'accelerador vertical, la gran atracció del parc, la Ferrari Experience, que transportarà els aficionats a la Fórmula 1 a fer un viatge pel patrimoni i la inspiració dels grans genis italians.També cal destacar que la zona comptarà amb restaurants, tendes, reproduccions d'edificis i fites arquitectòniques més emblemàtics de ciutats italianes com Roma, Venècia o Milà i inclús una botiga inspirada en la fàbrica real del fundador.Marc Gené, pilot de proves de Ferrari, explica com funciona l'accelerador vertical i quines sensacions tindran els valents que hi pugin. Les entrades pel nou Ferrari Land van sortir a la venda el passat 31 de gener . Es tracta d'una entrada combinada, indivisible amb l'accés al parc d'atraccions, a un preu de 60 euros. El nou espai tindrà una entrada de matí -amb un horari de deu a cinc de la tarda-. En temporada alta, també n'hi haurà un de tarda -de les sis a la una de la matinada-. Des del parc s'aconsella reservar anticipadament la data de visita i l'horari d'accés.A part de l'entrada combinada, denominada "1 dia 2 parcs", també s'han dissenyat altres formats d'entrades i combinacions entre els tres parcs -incloent el Costa Caribe- del ressort. Si bé l'entrada es tracta d'un pack conjunt amb l'accés al parc, en el cas concret dels clients que disposen de passi de temporada o de les persones que s'allotgen als hotels del ressort i ja tenen l'accés al parc temàtic, podran adquirir una entrada específica per a Ferrari Land.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)