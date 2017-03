El cantant gal·lès Tom Jones actuarà al Festival Sons del Món el 22 de juliol a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà. Les entrades es posaran a la venda el proper dilluns, dia 6 de març, a les deu del matí. El conegut "Tigre de Gal·les" farà sonar tots els seus grans èxits en una gira amb l'acompanyament d'una nombrosa banda.L'organització del Sons del Món ha anunciat que al llarg del mes d'abril es desvetllarà la resta de la programació de l'edició 2017 del cicle, que comptarà amb una quinzena de concerts. Les actuacions es faran a la Ciutadella de Roses, a la Plaça de la Basílica de Castelló d'Empúries i a diversos cellers de l'Empordà, amb la particularitat d'estar maridades amb un vi de DO Empordà. A la darrera edició, el Festival Sons del Món va rebre més de 10.500 espectadors.Des de la seva irrupció en la música a mitjans dels seixanta, Tom Jones ha sabut conservar el seu èxit intacte, compartint amb vàries generacions la seva singular veu i un carisma envejables. Del seu repertori destaquen cançons com It's Not Unusual, Sex Bomb, She's a Lady o Delilha, que han esdevingut èxits a nivell mundial. També ha rebut nombroses distincions només destinades als grans artistes internacionals, com ser nomenat Cavaller per la Reina Isabel II o l'Ordre de L'imperi Britànic.

