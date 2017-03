La regidora Inmaculada Rodríguez ha rebut el bastó de tinent d'alcalde Foto: Aj. de Tarragona

La nova consellera a l'Ajuntament de Tarragona, Elisa Vedrina, ha jurat el càrrec aquest divendres en un plenari extraordinari. La popular s'encarregarà de les carteres d'Esports, Cases Regionals i Voluntariat. Durant la celebració, la consellera Inma Rodríguez, també del PP, ha rebut de mans de l'alcalde Ballesteros el bastó de tinent d'alcalde.Amb la seva entrada, el cartipàs municipal ha quedat modificat. Segons l'alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, "s'ha fet una reestructuració que no haguéssim volgut fer i menys pel motiu tan dur, com és la mort sobtada de Marbel Negueruela ". El batlle ha assegurat que els canvis que es produeixen dins de l'organització del govern "són per millorar la coordinació interna".Begoña Floria, portaveu del govern i actual regidora de Patrimoni i Festes, és la que surt més reforçada d'aquesta reestructuració. La socialista es fa amb una nova àrea que s'ha creat, la de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil. Abans d'aquests canvis, Pau Pérez, era el responsable de la Guàrdia Urbana, que ara passa a mans de la regidora. Pérez seguirà ocupant-se de Serveis Centrals, Economia i Hisenda i a més, portarà la coordinació amb els tres partits que formen l'equip de govern (PSC, PP i Unió).Aquests canvis, segons l'alcalde, vénen motivats també perquè Floria, que "té una gran capacitat de fer feina", s'ocupava d'una part de Mobilitat i per tant, "era lògic que se'n pogués ocupar ella". Per altra banda, Pérez anirà menys ofegat, "ja que tenia moltes coses i moltes vegades no arribava a tots" ha assegurat Ballesteros.Un altre dels canvis destacats és el paper que jugarà el conseller José Luis Martín, portaveu del PP, que assumir la coordinació de l'Àrea de Presidència i alhora, incorporarà Turisme a aquesta àrea.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)