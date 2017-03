Fernando Martínez-Maíllo, coordinador general del PP, ha assegurat aquest divendres que "la sang no arribarà al riu" amb Ciutadans després que els liberals hagin decidit trencar el pacte amb els populars a Múrcia per la investigació oberta a Pedro Antonio Sánchez, president de la comunitat.Martínez-Maíllo ha considerat que Ciutadans actuarà amb "responsabilitat" tot i algunes declaracions "exagerades" dels seus dirigents. Feia referència al líder de la formació, Albert Rivera, que va insinuar que Sánchez coneixia determinats aspectes del finançament presumptament irregular del PP i que per això no el feien plegar.El coordinador general dels populars ha tret ferro a la declaració del president murcià davant del jutge i ha apuntat que la investigació -abans coneguda com a imputació- no és res més que una "garantia processal".

