El febrer ha estat marcat per un temps primaveral, més propi de finals de març o principis d'abril. Tanmateix, la situació canvia aquest cap de setmana. Un embossament d'aire fred provocarà que torni la pluja i, sobretot, les nevades al Pirineu. La cota de neu pot baixar fins als 1.000 metres, puntualment per sota i afectar punts elevats fora de la serralada pirinenca. El Meteocat ha emès un avís per la possible acumulació de 20 cm per sobre els 1.400 metres La nevada escombrarà el Pirineu d'oest a est. Començarà des de l'Alta Ribagorça i acabarà afectant la resta de comarques pirinenques fins al Ripollès. La cota inicialment estarà a l'entorn dels 1.400 metres –fins i tot per sobre- però acabarà baixant als 1.000. Dissabte al matí, quan les precipitacions ja siguin escadusseres, es podria veure alguna volva fins als 800 metres.Les hores més intenses de la precipitació seran cap al vespre i a primera hora de la nit. La nevada serà general al Pirineu i s'espera pluja a la resta del país. Les quantitats poden arribar a superar els 20 litres a la meitat nord –puntualment per sobre dels 40- mentre que a la meitat sud se situaran entre els 10 i els 20 litres. A les Terres de l'Ebre i a la costa tarragonina és on s'espera menys pluja.La inestabilitat no s'acabarà el divendres i dos sistemes frontals més tornaran a portar neu al Pirineu, tant el dissabte com el diumenge. A la resta del país, però, no s'esperen precipitacions generals. El vent, però, serà protagonista diumenge i especialment dilluns.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)