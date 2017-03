Eudald Carbonell, director de l'IPHES, treballant amb dues investigadores en una imatge d'arxiu. Foto: IPHES

Un equip internacional liderat per l’ Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) ha descobert un conjunt d’eines de pedra que són les primeres evidències culturals de la presència d'humans moderns fora de l'Àfrica. Són peces d'entre 36.000 i 54.000 anys d'antiguitat i les han localitzat en una cova de Kaldar, a l'Iran. Es tracta d’eines de pedra associades a restes faunístiques.La investigació ha estat codirigida per dos equips, un d'iranià i i un altre de català, amb Behrouz Bazgir i Andreu Ollé, respectivament, al capdavant. La descoberta ha estat publicada recentment per Scientific Reports , una de les principals revistes en matèria de ciències multidisciplinàries. La publicació destaca que aquests resultats situen l’Iran com un dels primers indrets habitats pels humans moderns que, juntament amb els grups d’hominis llevantins, van aconseguir dispersar-se des de l’Àsia Occidental fins a Europa.D’altra banda, la seqüència excavada a Kaldar conté nivells més antics amb indústria mosteriana, associada generalment als neandertals. Això, segons l’IPHES, proporciona evidències de la seva substitució per la indústria baradostiana similar a l’aurinyacià, que és exclusiva dels humans anatòmicament moderns. Aquest fet representa una ocasió única d’estudiar la transició del paleolític mitjà al paleolític superior a les muntanyes del Zagros. A més, la cova de Kaldar proporciona dades sobre com aquestes poblacions van sobreviure al clima i a les situacions mediambientals paleàrtiques que resultaven noves per a ells.En l’article hi ha col·laborat 19 científics internacionals com a coautors, entre els quals hi ha especialistes com Eudald Carbonell, de l'IPHES i la Universitat Rovira i Virgili; Jan van der Made, del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid; Marcel Otte de la University of Liège de Bèlgica; i Thomas Higham, de la University of Oxford del Regne Unit.

