Els Mossos d'Esquadra van detenir el cap de setmana passat cinc joves, d'entre 18 i 23 anys, veïns de Terrassa per apallissar un noi al qual havien enganyat oferint-li una falsa cita amorosa. Els fets es remunten al dimarts 21 de febrer, quan la policia catalana va ser alertada que hi havia una baralla a la ronda de Ponent de la ciutat egarenca.Quan els agents van arribar al lloc només hi quedava un jove amb diverses contusions al cap i al cos. Els Mossos van saber que la víctima havia tingut una disputa a través de les xarxes socials amb una amiga de l'institut. Arran d'aquests fets i per venjança, la noia va citar-lo en un lloc apartat. Allà l'esperaven tres noies i dos nois que es van acarnissar amb el jove, que va ser colpejat amb objectes contundents fins que va patir una fractura a la mandíbula i va perdre diverses dents.Les tres noies detingudes han quedat en llibertat amb càrrecs i els altres dos arrestats han ingressat a presó.

