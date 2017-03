Algunes piscines poden acumular fizns a 75 litres d'orina Foto: Ajuntament de Cunit

Un grup d'investigadors de la Universitat d'Alberta, a Canadà, ha arribat a la conclusió que hi ha orina a totes les piscines públiques del món. Tal i com explica el britànic The Guardian , els científics han desenvolupat un nou test que permet detectar-la amb molta precisió. Es tracta d'una prova que identifica la quantitat de colorant Acesulfamo-K, un producte que porten la majoria d'aliments i que el cos expulsa, a través de l'orina, sense haver-lo alterat.Aquest test detecta amb una precisió fins ara inaudita la presència d'orina en grans volums d'aigua. Els científics l'han provat en diverses piscines públiques i han arribat a la conclusió que a totes hi ha concentracions importants d'orina. De fet, en alguns casos han arribat a detectar volums de fins a 75 litres d'orina en instal·lacions de 83.000 litres. En els jacuzzis, la xifra es dispara i la concentració multiplica per tres la de les piscines.Els investigadors fan una crida a mantenir la higiene en aquest tipus d'instal·lacions i demanen fer un esforç per promoure les pràctiques saludables entre els nedadors, ja que calculen que un de cada cinc fan pipí a l'interior de l'aigua. Els científics recorden que l'orina és estèril, però conté compostos que, al topar amb els desinfectants que es llencen en una piscina, poden provocar irritació als ulls o a les vies respiratòries.

