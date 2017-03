El fiscal Pedro Horrach ha citat a declarar testimonis del cas Nóos a Barcelona. Foto: Elisenda Rosanas

El fiscal Pedro Horrach, després del judici del cas Nóos, segueix erigint-se com un dels grans defensors de la infanta Cristina. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Horrach ha assenyalat que la germana del rei Felip VI ha estat "injustament tractada" en tot aquest procés judicial, i ha posat exemples per defensar aquesta versió.En concret, el fiscal balear s'ha referit al fet que les dones de Fèlix Millet i Jordi Montull, que eren administradores de dues societats a través de les quals se saquejava el Palau de la Música, no estan assegudes al banc dels acusats. "Cristina de Borbó era sòcia [de les empreses d'Iñaki Urdangarin i Diego Torres]", ha contrastat Horrach.El representant del ministeri públic ha assenyalat que troba "difícil" que Iñaki Urdangarin, dona de la filla de rei emèrit Joan Carles I, s'estalviï l'entrada a la presó. L'escenari obert després de la sentència , però, és el millor per al cunyat de Felip VI, perquè segueix en llibertat sense fiança i no ha hagut ni d'entregar el passaport.Horrach ha indicat que a l'abril deixarà la Fiscalia -ja ho havia comunicat als seus superiors fa un any- "tip" de la pressió que li ha suposat tot allò relacionat amb el cas Nóos. "Necessitava canviar de cicle i tenir aire nou", ha assegurat.

