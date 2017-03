Afores del MWC, a la Fira de Barcelona. Foto: Jordi Jon Pardo

Els Mossos d’Esquadra han registrat 148 fets delictius durant els quatre dies del Mobile World Congress , 3 més que en l’edició del 2016. El 91% han estat furts. Hi ha hagut 27 denúncies en l’àmbit del transport públic, un 13% menys que en la darrera edició. A l'interior del recinte firal s'han registrat 31 delictes, 6 més que en el congrés anterior. La resta han tingut lloc en locals d’oci nocturns, hotels i establiments comercials.L’índex de victimització per cada 1.000 visitants s’ha situat en un 0,34%, una xifra lleugerament inferior a la del 2016, que es va situar entorn del 0,36%. Durant els quatre dies de l’esdeveniment, els Mossos d'Esquadra han executat fins a 22 detencions.Aquest any, i com a part de les polítiques de prevenció, la policia ha potenciat els consells de seguretat adreçats als congressistes a través de panells informatius, cartells i díptics en diversos idiomes. També s’ha fet difusió de serveis com el telèfon d’incidències, la comissaria dels Mossos dins del recinte firal o el telèfon d’emergències gratuït 112.

