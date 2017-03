El popular Jaime Mayor Oreja, en una intervenció a l'Eurocambra. Foto: Parlament Europeu

Jaime Mayor Oreja, ex-ministre de l'Interior i representant de l'ala més dura del PP, assegura en una entrevista al diari El Mundo que en el procés català, "gràcies a Déu", no hi ha "trets ni pistoles", però que precisament per això "és més difícil de combatre". En aquest sentit, Mayor Oreja destaca que cal tornar a posar damunt la taula "el que va servir per derrotar ETA".L'ex-ministre no s'estalvia crítiques cap al presumpte diàleg que pretén obrir Mariano Rajoy amb Catalunya, i manté que el diàleg no serveix amb el nacionalisme "quan ja ha decidit trencar". "Es necessita iniciativa i avui no la tenim", lamenta Mayor Oreja, que no descarta l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per intervenir Catalunya.

