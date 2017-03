Vista del Port de Barcelona des del Castell de Montjuïc. Foto: Adrià Costa

Els estibadors han decidit desconvocar els dos primers dies de vaga als ports previstos pel 6 i 8 de març. En total, havien previst fer nou dies de vaga durant tres setmanes al març. Els sindicats Coordinadora de Treballadors del Mar, UGT, CCOO, CIG i CGT han suspès aquestes dues jornades de vaga davant la negativa de tots els grups polítics de l'oposició, també del PSOE, a convalidar al Congrés el reial decret de reforma del sector aprovat pel govern espanyol divendres passat. Així, els sindicats confien que hi hagi “un clima de normalització laboral” que animi al Ministeri de Foment “a sortir de la seva tancada posició” i obrir una negociació “real”.El coordinador general de la Coordinadora Estatal de Treballadors del Mar, Antolín Goya, assenyala en un comunicat que amb aquesta decisió de suspendre la vaga el 6 i 8 de març els treballadors mostren la seva “disposició al diàleg” i esperen, segons apunta, que aquesta “sigui corresposta” pel Ministeri i per la patronal Anesco. “Per evitar el conflicte no es pot demanar als acomiadats que siguin raonables. El raonable és garantir la continuïtat en l'ocupació als treballadors, que no és altra cosa que la subrogació laboral establerta en l'estatut dels treballadors”.Goya conclou que “no es pot seguir atribuint a la sentència del TJUE l'acomiadament dels treballadors portuaris que, en realitat, és una decisió política de Ports de l'Estat, ratificada pel ministre de Foment”.

